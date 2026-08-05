Con un domo de proyección de la más alta tecnología, que tendrá seis proyectores en definición 8K y más de 29 millones pixeles efectivos para una experiencia inigualable, el planetario de Morelia estará al servicio del aprendizaje de las y los michoacanos, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante el recorrido de supervisión de esta obra que ya presenta un 70 por ciento de avance.

El mandatario estatal señaló que, este centro de enseñanza estará a la vanguardia de los mejores planetarios nacionales e internacionales, por lo que pretende ser un punto de interés científico y tecnológico para la población, en especial para las infancias y adolescencias de la entidad.

También añadió que, el Planetario de Morelia contará con auditorio, y salas interactivas donde se conocerán las maravillas del espacio y la materia que encontramos en nuestro planeta, así como un espacio de exhibición de la historia del recinto, en donde estará el proyector Mark IV Carl Zeiss, equipo que trabajó durante 50 años ahí mismo.

A su vez, Ramírez Bedolla mencionó que, el recinto tendrá una sala dedicada al astronauta michoacano, José Hernández, en la cual se podrá apreciar su trayectoria y misiones especiales, y que además donará tres de sus trajes espaciales para complementar la experiencia.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma, señaló que el Planetario de Morelia tendrá un telescopio de última generación que podrá proyectar imágenes en directo en el auditorio y el domo del mismo, que lo conformará para ser un lugar ideal para el desarrollo educativo y científico de la población.