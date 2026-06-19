Apatzingán, Michoacán, 19 de junio de 2026.- Dos trabajadores dedicados al corte de limón resultaron lesionados la mañana de este viernes tras la explosión de un artefacto explosivo improvisado tipo mina, cuando transitaban sobre la carretera Apatzingán-El Guayabo, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con el reporte, ambos afectados fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Apatzingán a bordo de una camioneta Nissan conducida por un particular.

Los heridos fueron identificados como Leonel Arturo G., de 38 años de edad, y Eliseo S., de 25 años, vecinos de la colonia Rubén Romero de esta ciudad, quienes laboran como cortadores de limón en la región.

Según la información médica preliminar, Leonel presenta lesiones de gravedad, principalmente en el pie derecho, el cual habría quedado severamente dañado y podría requerir amputación. Por su parte, Eliseo fue reportado como estable.

Trascendió que la explosión fue en la carretera Apatzingán-El Guayabo, antes de llegar a esta última localidad. También se supo que las autoridades correspondientes ya emprendieron las investigaciones con relación a lo sucedido.

AGENCIA RED 113