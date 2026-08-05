Como fundadora de este movimiento en Michoacán, Celeste Ascencio afirmó que su postura en este proceso es la misma que ha mantenido a lo largo de su trayectoria: actuar con congruencia, ética y responsabilidad, poniendo siempre por delante los intereses del pueblo.

“Desde que ayudamos a fundar este movimiento he tenido muy claro algo: aquí venimos a sumar, a construir y a trabajar por el pueblo. Esa ha sido mi forma de hacer política y así voy a seguir”, señaló.

Celeste Ascencio participó en el encuentro convocado por el gobernador de Michoacán, junto con las mujeres que participan en el proceso para coordinar los Comités en Defensa de la Soberanía Nacional y la Transformación en el estado.

Destacó la importancia de mantener una relación institucional, respetuosa y abierta al diálogo entre quienes participan en este proceso, así como con el gobierno estatal y las distintas expresiones que forman parte del movimiento.

“Podemos tener aspiraciones distintas, pero tenemos algo mucho más importante en común: queremos que a Michoacán le vaya bien y que la transformación llegue a todos los municipios y comunidades”, afirmó.

La aspirante señaló que la unidad requiere responsabilidad y madurez política, así como la capacidad de reconocer que el proyecto de transformación está por encima de cualquier interés personal.

“Yo soy parte del pueblo de Michoacán. Mi compromiso es con nuestra gente y con este movimiento que hemos construido entre muchas y muchos. Por eso siempre voy a estar dispuesta a sumar, a escuchar y a construir acuerdos”.

Finalmente, reiteró su disposición para mantener una relación de respeto y colaboración con las instituciones, con quienes participan en este proceso y con todas las expresiones del movimiento.

“En momentos como este debemos tener claro qué nos une. La unidad se construye con respeto, diálogo, congruencia y trabajo. Y yo voy a seguir poniendo todo lo que esté de mi parte para que así sea”, concluyó.