Morelia, Michoacán, a 19 de junio del 2026.- La riqueza cultural de Michoacán se encuentra en sus tradiciones, sabores y costumbres que han pasado de generación en generación, por lo que es necesario protegerlas y preservarlas para las futuras generaciones, afirmó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa para declarar a la Feria de la Conserva de Ciudad Hidalgo como Patrimonio Cultural Inmaterial de Michoacán.

La legisladora detalló que el tradicional plato de fruta en conserva tuvo su origen en Ciudad Hidalgo, y con el tiempo se extendió a más partes del estado, consolidándose como una de las expresiones gastronómicas más representativas de la entidad, por lo que se debe reconocer y difundir este legado de Michoacán.

“Nuestras tradiciones deben llenarnos de orgullo, ser difundidas y hacer lo posible para que se transmitan a más generaciones. Ya que lamentablemente, toda tradición enfrenta desafíos derivados de la modernización y los cambios sociales. Es por eso importante que las niñas, los niños y jóvenes conozcan sus raíces y se identifiquen con esa riqueza cultural que se viven en cada lugar de nuestro país y estado”.

Herrera Maldonado recalcó que para la elaboración de esta iniciativa se realizaron mesas de trabajo en conjunto con la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Hidalgo, encabezado por la presidenta municipal Jeovana Alcántar Baca; con Graciano Alcántar Padilla, Presidente la Asociación de la Feria de la Conserva; con la Cronista oficial del municipio, Bety Zamudio; así como productores, artesanos y todos los involucrados en esta celebración.

Indicó que la Feria de la Conserva se realiza cada año con la presentación de una gran variedad de frutas y verduras cristalizadas y en almíbar, para el disfrute de turistas, visitantes y población de la región.

“La Feria de la Conserva, se lleva a cabo en Ciudad Hidalgo, es un evento tradicional que celebra la rica herencia culinaria de la región, se celebra en el marco de la semana santa, y es un espacio donde los conserveros, artesanos y neveros, presentan sus productos tradicionales elaborados con frutas en almíbar y cristalizados”.

Finalmente, Tere Herrera aseveró que la cocina michoacana es historia que se puede saborear, es un lenguaje ancestral que comunica identidad, comunidad y orgullo, por lo que se deben impulsar iniciativas que preserven las tradiciones y raíces de Michoacán.