Morelia, Michoacán, 5 de agosto de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, comparte la convocatoria del Concurso Nacional de Cultura Turística 2026, con el tema “Memoria viva: calaveritas, catrinas y caminos al Mictlán”, e invitó a las y los ciudadanos a participar con sus creaciones artísticas.

El concurso tiene como propósito fortalecer la apreciación de la Noche de Muertos como una de las principales expresiones del patrimonio cultural de México; fomentar la participación ciudadana mediante obras que reflejen la riqueza, el simbolismo y las distintas formas en que esta tradición permanece viva en las comunidades del país; y promover el turismo sostenible y el fortalecimiento de la identidad nacional.

La convocatoria contempla dos categorías: Infantil, dirigida a niñas y niños de 7 a 12 años, y Libre, para participantes de 13 años en adelante. En ambas categorías, las y los concursantes podrán expresar su creatividad a través de dibujos inspirados en elementos como las calaveritas, las catrinas y los caminos al Mictlán.

Michoacán, reconocido como “el alma de México”, resguarda la celebración de Noche de Muertos más emblemática del país, particularmente en la región lacustre de Pátzcuaro, donde esta tradición ancestral reúne cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales, lo que consolida a la celebración como uno de los principales atractivos turísticos y culturales del estado.

Para consultar las bases completas de la convocatoria y conocer los requisitos de participación, las personas interesadas pueden ingresar al portal oficial de la Dirección General de Profesionalización y Competitividad Turística del Gobierno de México: https://www.gob.mx/dgpyct.