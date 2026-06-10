Paracho, Michoacán, 10 de junio de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) llevó al municipio de Paracho la caravana Jalo por las Mamás, una estrategia impulsada para acompañar a las mujeres que realizan labores de cuidado y fortalecer el bienestar de las familias michoacanas.

Durante la jornada, 300 mujeres recibieron paquetes de pañales desechables para sus hijas e hijos, lo que equivale a la entrega de 24 mil productos. Esta acción busca reconocer el valor social y económico de los cuidados, una labor fundamental para el sostenimiento de la vida que históricamente ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres.

La titular de la Seimujer, Alejandra Anguiano González, destacó que avanzar hacia la igualdad sustantiva implica reconocer que los cuidados son una responsabilidad colectiva y no una tarea exclusiva de las mujeres. Señaló que construir una sociedad más justa requiere la participación de familias, comunidades, instituciones y el sector privado, a fin de garantizar condiciones de bienestar para quienes cuidan y para quienes requieren cuidados.

Como parte de la jornada, las asistentes participaron en una jornada de información sobre el Sistema Integral de Cuidados, estrategia impulsada por el Gobierno de Michoacán para reconocer el cuidado como un derecho y promover la corresponsabilidad social en estas tareas. A través de este espacio se compartieron herramientas para fortalecer una cultura de cuidados más equitativa e incluyente.

Con acciones como Jalo por las Mamás, la Seimujer refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que contribuyan a reducir las desigualdades, fortalecer la autonomía de las mujeres y consolidar un sistema de cuidados más justo para todas y todos.