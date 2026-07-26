Morelia, Michoacán, 26 de julio de 2026.- Estas vacaciones de verano, Michoacán invita a las y los visitantes a recorrer sus 10 Pueblos Mágicos y su Barrio Mágico, destinos en los que la historia, la riqueza cultural, las tradiciones y la calidez de su gente se convierten en experiencias inolvidables para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, explicó que Pátzcuaro, Cuitzeo, Santa Clara del Cobre, Tlalpujahua, Angangueo, Tacámbaro, Paracho, Jiquilpan, Cotija y Tzintzuntzan ofrecen recorridos por sus plazas, templos, mercados, museos y calles llenas de historia. En cada uno de ellos, las y los visitantes pueden conocer el trabajo de las y los artesanos, degustar la cocina tradicional michoacana y participar en actividades que mantienen vivas las costumbres de cada comunidad.

“Quienes buscan contacto con la naturaleza podrán disfrutar de bosques, lagos, miradores, senderos y paisajes únicos. En el ámbito cultural, las y los turistas encontrarán zonas arqueológicas, edificios históricos, festividades, música y expresiones artísticas que reflejan el legado de los pueblos originarios y la herencia virreinal de Michoacán”, señaló el funcionario.

La experiencia se complementa con el Barrio Mágico de San Pedro, en Uruapan, donde la tradición artesanal, la identidad purépecha, la gastronomía y la cercanía con atractivos como el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio convierten a este espacio en una parada indispensable para quienes desean conocer una de las zonas con mayor riqueza cultural del estado. A esto se suma el nuevo Teleférico, que ofrece vistas únicas del Centro Histórico y algunos de los barrios originarios de la “Perla del Cupatitzio”.

La Sectur invita a descubrir la magia de estos destinos, donde cada rincón cuenta una historia y cada experiencia confirma por qué Michoacán es “el alma de México”. La información sobre rutas, atractivos y actividades está disponible en el portal oficial https://visitmichoacan.com.mx/.