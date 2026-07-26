Morelia, Michoacán; 26 de julio de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, mantiene acciones permanentes para proteger a los animales de compañía y a los animales comunitarios.

Como parte de este compromiso, el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) realizó una jornada integral de atención a una colonia de gatos comunitarios ubicada en las instalaciones de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom).

Durante esta jornada fueron atendidos 26 felinos, de los cuales, 15 gatos adultos recibieron atención veterinaria integral, con esterilizaciones y valoración médica especializada, que incluyó vacunaciones y desparasitación. Además, se les colocó un microchip subdérmico para ser incorporados al Padrón Municipal de Animales de Compañía Juskas. Cabe señalar que, una vez que concluyan su recuperación, serán reintegrados a la colonia donde habitan, dentro de la Cofom.

Además, 11 gatos juveniles menores de cuatro meses de edad fueron resguardados por el IMPA. Debido a su corta edad y facilidad para socializar, recibirán atención médica y los cuidados necesarios antes de integrarse al programa de adopción responsable, con el objetivo de que puedan encontrar un hogar.

La directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez, destacó que estas acciones permiten brindar atención responsable a las colonias felinas de la ciudad, al tiempo que se protege la salud de los animales y se les da seguimiento mediante el programa municipal Juskas.

La jornada también contempló la atención de la fauna silvestre, ya que cinco tlacuaches fueron capturados durante las labores. Tras ser valorados por personal médico veterinario, y confirmar que se encontraban en buenas condiciones de salud, fueron liberados de forma segura en el mismo sitio donde fueron encontrados.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el cuidado de los seres sintientes, impulsando estrategias que promueven la tenencia responsable, la adopción y una convivencia más respetuosa entre las personas, los animales y su entorno, haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.