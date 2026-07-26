Uruapan, Mich.- 26 de julio de 2026.- Una mujer fue asesinada a balazos en una vivienda de la comunidad indígena de Angahuan, perteneciente al municipio de Uruapan.

Los hechos se registraron la noche del sábado pasado sobre la calle Paricutín y fue un menor de edad, hijo de la víctima, quien reportó la agresión a un vecino, mismo que posteriormente se solicitó la intervención de las autoridades.

Elementos de distintas corporaciones policiacas y Guardia Nacional, así como paramédicos locales se desplazaron al lugar y a su arribo confirmaron que la fémina ya no contaba con signos vitales y presentaba al menos 3 balazos en la cabeza; ella fue identificada como Antonia N., de 38 años de edad.

La zona fue acordonada para preservar evidencias y se solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para efectuar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, el móvil del crimen y la identidad de los responsables son desconocidos.

Agencia RED 113