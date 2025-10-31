Zinapécuaro, Mich.- Viernes 31 de octubre de 2025.- Un choque vehicular múltiple se registró la tarde de este viernes sobre kilómetro 200+500 de la autopista México-Guadalajara, dentro del municipio de Zinapécuaro, aparentemente en el sentido de Zapotlanejo hacia Cuitzeo, de acuerdo con información preliminar.

Se presume que en el incidente participaron al menos siete vehículos de carga, incluidos algunos tractocamiones. El percance ocasionó afectaciones materiales y problemas de tránsito.

La situación fue reportada al número de emergencias 911. Posteriormente, acudieron oficiales de vialidad, quienes se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.


RED 113

