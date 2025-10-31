Zinapécuaro, Mich.- Viernes 31 de octubre de 2025.- Un choque vehicular múltiple se registró la tarde de este viernes sobre kilómetro 200+500 de la autopista México-Guadalajara, dentro del municipio de Zinapécuaro, aparentemente en el sentido de Zapotlanejo hacia Cuitzeo, de acuerdo con información preliminar.

Choque múltiple en autopista México-Guadalajara pic.twitter.com/ksnz3TeBqY — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 1, 2025

Se presume que en el incidente participaron al menos siete vehículos de carga, incluidos algunos tractocamiones. El percance ocasionó afectaciones materiales y problemas de tránsito.

La situación fue reportada al número de emergencias 911. Posteriormente, acudieron oficiales de vialidad, quienes se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.



