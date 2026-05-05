El Derecho a la Ciudad

CAMBIOS SOCIALES EN 60 AÑOS

Salvador García Espinosa

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó este martes los resultados de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) de 2025, y lo relevante es que muestra datos sobre la población mexicana de distintas generaciones: la primera está integrada por personas nacidas entre 1961 y 1967 (personas de 58 a 64 años en 2025); la siguiente de 1968 a 1977 (personas de 48 a 57 años en 2025); la tercera, de 1978 a 1987 (personas de 38 a 47 años en 2025); el segundo más joven de 1988 a 1997 (personas de 28 a 37 años en 2025); y la última de 1998 a 2007, aquellas personas que cuentan con una edad de entre 18 y 27 años. En consecuencia, permite observar cambios significativos entre generaciones; aquí algunos.

La independencia de la familia paterna parece ser el indicador detonador a partir del cual se pueden relacionar y encontrar explicación algunos de los demás indicadores.Para la generación nacida entre 1961 y 1967 el porcentaje que había salido de su hogar antes de los 18 años representó el 31.1%; mientras que la generación más reciente, de los nacidos entre 1998 a 2007, solo el 16.9% se independizó de su familia antes de cumplir la mayoría de edad.

Lo anterior, sin lugar a dudas que se relaciona con la formación de parejas y hogares, los resultados del estudio presentado reflejan una disminución muy clara en la formación de pareja a edades tempranas. El 22.4% de quienes hoy tienen entre 58 y 64 años, había iniciado una unión antes de los 18 años, mientras que de entre los jóvenes actuales de entre 18 a 27 años tan solo 15% ha iniciado una unión de pareja antes de los 18 años.

La “tardanza” en independizarse, debe considerarse una ventaja para la generación de jóvenes actuales, sobre todo si el motivo es que continúan con sus estudios. Para los nacidos entre 1968-1977, el porcentaje de quienes tuvieron que interrumpir sus estudios antes de los 20 años fue de 65.1%; mientras que para los jóvenes que actualmente tienen entre 18 y 27 años este porcentaje disminuyó a 54.3%.

Con respecto a la incorporación al mercado laboral las estadísticas al respecto evidencian una disminución significativa de oportunidades laborales con los cambios generacionales. De los nacidos entre 1961-1967 el 58.8% obtuvo su primer trabajo antes de los 18 años; para la generación nacida entre 1968-1977, los que obtuvieron su primer empleo antes de la mayoría de edad se incrementaron a 62.6% y para los nacidos entre 1978-1987 a 64.4%. Pero todo cambió a partir de la generación nacida entre 1988 y 1997 porque solo el 55.9% logró ingresar al mercado laboral antes de los 18 años y el 58.9% para los que actualmente cuentan con una edad de entre 18 a 27 años.

Para quienes consideran que las presentes generaciones están viviendo una situación muy difícil, les sorprenderá saber que el porcentaje de personas que reportaron altos niveles de satisfacción con la vida actual es mayor entre los que nacieron entre 1998 y 2007 (63%) y los nacidos entre 1961-1968 (61%).

Los resultados de la encuesta son muy diversos, pero en parte, se puede atribuir a la satisfacción de bienes de tecnología. Por ejemplo, tan solo el 57% de niños nacidos entre 1961 y 1967 tuvieron acceso a un televisor, mientras que para los nacidos entre 1996 y 2007 el porcentaje aumenta significativamente a 96.4%. En el caso de un automóvil, solo en el primer caso apenas y llegaban al 20%, mientras que los jóvenes que actualmente cuentan con una edad de entre 27 a 18 años 18 a 27 años, este porcentaje aumenta a 50%.