Morelia, Michoacán, 5 de mayo de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) invita a las y los prestadores de servicios turísticos a participar en la jornada 2026 del Registro Nacional de Turismo (RNT), que se llevará a cabo este martes 5 de mayo en la capital michoacana.

Las y los interesados podrán realizar su registro de manera sencilla, lo que les permitirá brindar mayor confianza a sus clientes y formar parte de la red turística oficial del estado. La cita es de 10:00 a 13:00 horas en las instalaciones de la Sectur, ubicadas en avenida Tata Vasco 80, colonia Vasco de Quiroga, frente a la Plaza Jardín Morelos.

El titular de la dependencia, Roberto Monroy García, recordó que el RNT es un trámite gratuito que otorga la Secretaría de Turismo federal a quienes cumplen con lo establecido en la Ley General de Turismo y su reglamento.

Asimismo, destacó que esta plataforma permite a las y los prestadores de servicios turísticos garantizar la autenticidad, legalidad y calidad de los servicios que ofrecen, fortaleciendo así la confianza de visitantes y turistas.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico rnt.michoacan@gmail.com o al número telefónico 443 310 8800, extensión 1172.