Morelia, Mich.- Martes 05 de mayo de 2026.- Un sujeto desconocido fue asesinado por impactos de proyectil de arma de fuego y yacía en la vía pública de la colonia Tzindurio Norte, aledaña a la colonia Veintitrés de Marzo, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes sobre la ciclovía localizada entre las calles Lauro Montenegro y Cerrada 23 de Marzo, cerca de la vialidad Acalpican.

Los patrulleros municipales acudieron al sitio tras el reporte y confirmaron el deceso del masculino con apoyo de paramédicos; posteriormente, delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Después, los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) llegaron al lugar, iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Media filiación de la víctima

•⁠ ⁠Hombre de entre 30 y 38 años de edad, de piel morena clara y complexión delgada; vestía playera roja con líneas horizontales negras y rosas, así como pantalón verde camuflado tipo militar. Como seña particular, tiene tatuada una flor en el antebrazo izquierdo, cerca de la muñeca.