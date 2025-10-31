Salvador Escalante, Mich.- Viernes 31 de octubre de 2025.- Un total de 11 artefactos explosivos de fabricación casera –listos para ser lanzados desde drones–, así como dos camionetas y una motocicleta, fue lo decomisado por elementos de la Guardia Civil (GC), Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano en un campamento clandestino ubicado en una zona boscosa de la región de Salvador Escalante.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo anterior fue hallado en un paraje de la comunidad de El Tepetate. Oficiales del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos inhabilitaron los objetos detonantes, los cuales estaban elaborados con tubos metálicos, alerones estabilizadores, pólvora negra, pólvora aluminizada, clavos de concreto y balines metálicos.

Las unidades halladas en el sitio son: un Acura RDX, color gris oxford, sin matrícula; una pick up Dodge Heavy Duty 2500, color negro, sin placa; y una moto Italika FT150 GTS, color rojo con negro, placa L9BO7N.

Tanto los explosivos –ya neutralizados–, como los vehículos fueron asegurados y puestos a disposición de la instancia competente. En el operativo también apoyó desde el aire un helicóptero de la Fiscalía General del Estado (FGE).

