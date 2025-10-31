Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2025.- Flores de cempasúchil, velas, papel picado y el inconfundible aroma del pan de muerto llenan los espacios educativos de nivel medio superior y superior de Michoacán, donde estudiantes, docentes y personal de casi 40 instituciones participan con entusiasmo en las actividades alusivas al Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas del estado y del país.

Desde coloridos altares hasta desfiles de catrinas y representaciones artísticas, las comunidades escolares se unieron para rendir homenaje a quienes ya no están, reafirmando que en Michoacán la educación también se nutre de identidad, cultura y valores compartidos.

Las instituciones de educación media superior y superior mostraron que el aprendizaje trasciende las aulas, al fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y la convivencia entre generaciones. Prueba de ello fue la clase virtual de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro con jóvenes de Italia, a quienes compartieron cómo se vive esta tradición en la región Lacustre del estado.

“Cada ofrenda y cada actividad refleja el compromiso de las y los jóvenes por preservar las raíces que distinguen a Michoacán, al tiempo que reafirman su orgullo por formar parte de una tierra que honra la memoria con arte, respeto y alegría”, afirmó la titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, quien destacó que el espíritu colaborativo de estas celebraciones también fortalece la formación integral de las juventudes.

Así, entre velas encendidas, cantos tradicionales y el color del cempasúchil, subsistemas como el Telebachillerato Michoacán, el Cecytem, los institutos tecnológicos descentralizados, así como las universidades tecnológicas y politécnicas, vuelven a demostrar que la cultura también es una forma de enseñar y de aprender, manteniendo viva la herencia que da identidad y orgullo al pueblo michoacano.