Paracho, Mich.- Lunes 08 de junio de 2026.- Un grupo de ciudadanos, hartos de la inseguridad que prevalece en su región, bloqueó con vehículos el cruce carretero Uruapan–Paracho–Pomacuarán para exigir atención de las autoridades.

La obstrucción de la vialidad ha generado complicaciones para el tránsito, por lo que se recomienda a los automovilistas y operadores de vehículos de carga tomar rutas alternas para llegar a sus destinos.

Hasta el momento, la situación permanece sin resolverse y no se ha informado sobre la intervención de las instancias competentes.

AGENCIA RED 113

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