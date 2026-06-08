Paracho, Mich.- Lunes 08 de junio de 2026.- Un grupo de ciudadanos, hartos de la inseguridad que prevalece en su región, bloqueó con vehículos el cruce carretero Uruapan–Paracho–Pomacuarán para exigir atención de las autoridades.

#AlertaVial ⚠️ La mañana de este lunes, se registra un bloqueo vehicular en la carretera Uruapan – Paracho, a la altura de la desviación a Pomacuarán, donde se ubica la base policial.

De forma preliminar se trata de pobladores que exigen mayor seguridad en la región. En el área… pic.twitter.com/MIGwogBCTY — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 8, 2026

La obstrucción de la vialidad ha generado complicaciones para el tránsito, por lo que se recomienda a los automovilistas y operadores de vehículos de carga tomar rutas alternas para llegar a sus destinos.

Hasta el momento, la situación permanece sin resolverse y no se ha informado sobre la intervención de las instancias competentes.

AGENCIA RED 113