Morelia, Mich.- Miércoles 15 de abril de 2026.- Dos vehículos protagonizaron un choque, al parecer por alcance, y uno de ellos quedó volcado sobre un camellón central de la avenida Madero Poniente de Morelia, en la salida a Quiroga, informaron autoridades policiales, las cuales comentaron que únicamente hubo daños materiales.

El aparatoso percance se registró durante la mañana de este miércoles a la altura del fraccionamiento La Hacienda, y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias.

Después acudieron unos oficiales de Tránsito, quienes abanderaron el incidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Por último, una grúa retiró las unidades siniestradas.

AGENCIA RED 113