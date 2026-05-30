Morelia, Michoacán, 30 de mayo de 2026.- Este sábado, Michoacán se convirtió en el epicentro del turismo deportivo al recibir el evento Spartan Race México, un prestigioso evento internacional que eligió a “el alma de México” para inaugurar su calendario 2026.

Desde las 7:00 horas, más de dos mil competidores arribaron a Umécuaro para enfrentar una exigente ruta de obstáculos que puso a prueba su fuerza, resistencia física y mental. Asistieron participantes de Ciudad de México, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Baja California, Querétaro y Michoacán, además de participantes internacionales.

Entre senderos, pendientes naturales y diversos retos diseñados para desafiar sus límites, las y los participantes vivieron una experiencia única en contacto con la naturaleza, consolidando a Michoacán como un destino ideal para la realización de eventos deportivos de talla nacional e internacional.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), destacó que la llegada de este evento fue posible gracias al impulso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y al respaldo de la Secretaría de Turismo federal y Asdeporte.

“Este evento llegó derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La Sectur federal nos ha apoyado no solo en temas de infraestructura, sino también en estrategias, campañas de promoción y eventos que fortalecen la actividad turística. En esta ocasión registramos dos mil 237 inscritos y estimamos una afluencia cercana a las 6 mil personas desplazadas, lo que representa una importante derrama económica para la región”, señaló.

En la categoría élite femenil, el primer lugar fue para Claudia Pavia, de Ciudad de México, con un tiempo de 1 hora y 11 minutos. El segundo puesto correspondió a Dulce Velázquez, con 1 hora y 14 minutos, mientras que Eloisa Godínez ocupó la tercera posición con un tiempo de 1 hora y 16 minutos.

En la rama varonil élite, el triunfo fue para Eugenio Godínez, de Hidalgo, quien registró un tiempo de 55 minutos y 27 segundos. Ciro Pérez obtuvo el segundo lugar con 55 minutos y 41 segundos, mientras que Alonso Xopin se quedó con la tercera posición al detener el cronómetro en 59 minutos y 25 segundos.

Asistió Sandra Díaz Guevara, directora de Servicios al Turista Ángeles Verdes, en representación de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, para respaldar este tipo de eventos que en materia turística se desarrollan en la entidad.