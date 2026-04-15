Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2026.- Michoacán está nominado como Mejor estado para disfrutar su cocina regional y contemporánea en los premios Lo Mejor de México 2026, organizados por la revista México Desconocido, lo que coloca a la entidad, una vez más, como referente nacional por la calidad, historia y diversidad de su oferta gastronómica.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, señaló que esta nominación reconoce la grandeza de la cocina michoacana, en la que convergen saberes ancestrales y propuestas contemporáneas que posicionan al estado en la escena culinaria nacional e internacional.

Desde las fondas tradicionales hasta los restaurantes de autor, Michoacán ofrece experiencias gastronómicas que deleitan a locales y visitantes. La gastronomía del estado es reflejo de su identidad cultural y riqueza histórica.

Platillos como: corundas, uchepos, carnitas, atole de grano y una amplia variedad de moles forman parte de un legado vivo que se preserva gracias al trabajo de cocineras tradicionales, quienes continúan transmitiendo técnicas, ingredientes y sabores a través de generaciones.

Con esta nominación, Michoacán reafirma su vocación turística y gastronómica, e invita a las y los viajeros a descubrir su cocina regional y contemporánea, así como a participar en este proceso que reconoce al estado como uno de los mejores destinos culinarios de México.

Para votar en el certamen, solo se debe ingresar al enlace https://lomejormexico.com/ antes del 20 de abril, registrar nombre y correo electrónico, y crear una contraseña. La plataforma permite emitir el voto de forma directa en la categoría correspondiente.