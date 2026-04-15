Ciudad de Mexico; 14 de abril de 2026.- En el Senado de la República, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar refrendó el compromiso de su Gobierno con la juventud, al abrir espacios que faciliten y promuevan su participación activa en la vida política de la administración local.

En el marco del conversatorio organizado por el Gobierno de Morelia en el Senado, el Alcalde destacó la presencia de liderazgos distinguidos, como Lilly Tellez, Ricardo Anaya, Luis Donaldo Colosio Riojas, Marko Cortés y Laura Esquivel.

Alfonso Martínez, invitó a las y los jóvenes, a aprovechar la presencia de las personalidades presentes, quienes tienen mucho que aportar gracias a su trayectoria y experiencia política.

El Alcalde de Morelia, comentó que en la capital de Michoacán, los jóvenes tienen voz y son pieza fundamental en la toma de decisiones, muestra de ello, el foro organizado por el Instituto de la Juventud Moreliana.

A lo largo de la jornada, las y los legisladores presentes interactaron con las y los jóvenes sobre participación y construcción de la paz.

Elvia Loreto Mendoza, directora del IJUM, resaltó que el objetivo de esta actividad, es fomentar la participación ciudadana y el liderazgo juvenil, dando seguimiento al proyecto Embajadores Juveniles por Morelia, en donde 180 jóvenes de todo el estado acudieron al Senado para conocer los procesos legislativos y participar en las ponencias.