Zitácuaro, Mich.- 30 de mayo de 2026.- Por motivos hasta el momento desconocidos, decenas de transportistas bloqueros diversos puntos carreteros en Zitácuaro, situación que generó afectaciones graves en la movilidad de los habitantes y psicosis ante la posibilidad de que se presentaran hechos violentos.

A temprana hora taxistas y operadores de combis del transporte publico comenzaron a reunirse en las salidas del municipio y puntos estratégicos, para momentos depues atravesar sus unidades para bloquear la circulación.

De acuerdo con el C5 Michoacán, las afectaciones viales son las siguientes:

🛑 BLOQUEOS ACTIVOS

📍 Vía de comunicación con dirección a la comunidad de Aputzio.

📍 Cruce en El Hucaz (La Joya).

📍 Carretera salida a Morelia (a la altura de Valle Verde).

📍 Carretera salida a Toluca (a la altura del CONALEP).

📍 Carretera salida a Morelia (a la altura de Curungueo).

📍 Carretera salida a Morelia (por las curvas del Gato), debido a un incidente vial.

🚗 Tome precauciones y evite las zonas afectadas.

En redes sociales se han manejado imágenes y reportes acerca de la quema de al menos dos vehículos y una tienda Oxxo por parte de delincuentes, pero de acuerdo con el comunicado del Ayuntamiento las quemas no se han confirmado.

Se espera en las próximas horas los cierres carreteros sean liberados, mientras que los zitacuarenses permanecen en la zozobra y buscan resguardase, ya que en ocasiones anteriores, estos bloqueos han sido la previa de enfrentamientos armados y hechos de violencia en esta demarcación.