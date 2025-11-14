Morelia, Mich.- Viernes 14 de noviembre de 2025.- Dos vehículos protagonizaron un aparatoso choque sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, incidente que dejó dos personas lesionadas, afortunadamente no de gravedad, informaron autoridades policiales y de rescate.

El percance se registró durante la mañana de este viernes a la altura de la población de Santiago Undameo y fue reportado por algunos automovilistas al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes auxiliaron a los afectados, mismos que fueron canalizados a un hospital para su valoración médica.

Por último, unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y una grúa retiró los automotores perjudicados.



RED 113