Gabriel Zamora, Mich. 14 de Noviembre del 2025.- Un taxista intentó ganarle el paso al ferrocarril en la carretera libre Nueva Italia – Lombardía y fue embestido por la pesada maquina de hierro, con saldo de un lesionado.

De acuerdo con las autoridades el percance tuvo lugar en las cercanías de la comunidad de La Laguna, donde terminó destrozado un auto Hyundai Accent de color blanco, con placas de circulación A-506-LCF, del municipio de Apatzingán.

Tras el impacto el maquinista freno la locomotora y pidió ayuda, acudiendo paramédicos de Protección Civil de Lombardía, mismos que auxiliaron al taxista y lo trasladaron a un nosocomio para su adecuada atención médica.

Los elementos de la Policía Municipal y de Tránsito se presentaron en el sitio para llevar los correspondientes peritajes el aseguramiento de la unidad siniestrada. Siendo cerrada la circulación durante las maniobras de auxilio.

RED 113