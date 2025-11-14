Morelia, Michoacán; 14 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, continúa posicionando a la ciudad como un destino estratégico del sector fílmico, al anunciar a través de su Secretaría de Cultura (SeCultura) la Muestra ECU–MEX ExpoCine 2025.

Se trata de un encuentro cinematográfico internacional de origen ecuatoriano que llega por primera vez a México mediante la gestión de la Comisión Fílmica de Morelia.

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, informó que “Del 12 al 22 de noviembre de 2025, la Muestra ECU–MEX ExpoCine desarrollará actividades en Ciudad de México y Morelia, con el objetivo de fortalecer el diálogo cultural y audiovisual entre Ecuador y México. El programa incluirá proyecciones, conversatorios, charlas, degustaciones y encuentros con productoras, investigadores y realizadores de ambos países”.

La programación está dividida en tres secciones temáticas que permitirán al público explorar la riqueza y diversidad del cine ecuatoriano: “Memorias compartidas”, dedicada a las coproducciones y cruces históricos entre los cines de Ecuador y México; “Un país con muchas naciones”, enfocada en el cine de los pueblos y nacionalidades del Ecuador; y “Cine en presente continuo”, con cortometrajes y producciones contemporáneas.

Entre los títulos que podrán disfrutarse se encuentran “Crónicas” (Sebastián Cordero), “Por la tierra, por la vida levantémonos” (Alberto Muenala), “Fiebre de Juventud” (Alfonso Corona Blake), “Huahua” (Joshi Espinosa), “Warmi Pachakutik” (Frida Muenala) y “Voz Viajante” (Wladimir Palacios).

Cabe destacar que, como parte de este intercambio cultural, también se llevará a cabo la convocatoria de cortometraje estudiantil cuencano y moreliano “El Portal”, que busca fortalecer los vínculos entre nuevas generaciones de cineastas.

Desde hace más de dos décadas, esta muestra ha impulsado la difusión del cine ecuatoriano, alcanzando a más de 27 mil espectadores en cinco provincias, con funciones gratuitas en barrios, escuelas, centros culturales y salas de cine.

El Gobierno de Morelia, la Secretaría de Cultura y la Comisión Fílmica reiteran que estas alianzas reflejan el compromiso de la administración por impulsar proyectos que posicionen a la ciudad como un centro dinámico y competitivo para la industria audiovisual.

Todas las funciones son gratuitas, con cupo limitado y la programación completa puede consultarse en el siguiente enlace: https://linktr.ee/fundacion.cinec