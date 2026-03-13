Sucedió a la altura de la población de Cuto del Porvenir.

El fuego inició debido a una falla mecánica.

RED 113 MICHOACÁN/ Redacción

Tarímbaro, Mich.- Viernes 13 de marzo de 2026.- Un incendio de vehículo se registró

la tarde de este viernes a la orilla de la carretera Morelia-Salamanca, dentro del

municipio de Tarímbaro, hecho que sólo dejó daños materiales, mencionaron fuentes de

rescate.

Lo anterior tuvo lugar a un costado de un puente vehicular, justo en el retorno ubicado a

la altura de la población de Justo del Porvenir. Trascendió que el fuego se originó por

una falla mecánica.

La emergencia fue atendida por los vulcanos de Protección Civil Municipal, quienes

sofocaron las llamas. En las labores de auxilio también participaron patrulleros locales,

quienes se encargaron de las acciones conducentes.