Apatzingán, Michoacán, 28 de abril de 2026.- Como parte de los encuentros regionales que impulsa el Poder Judicial de Michoacán con diversos sectores productivos, este día, el magistrado presidente Hugo Gama Coria se reunió con personas empresarias y notarias de la región Apatzingán ante quienes expuso diversas acciones y resultados que dan cuenta del trabajo profesional y eficiente de las personas juzgadoras.

En materia penal resalta que en un comparativo del primer trimestre de este año con relación al 2025, se han recibido 88.89% más solicitudes de órdenes de cateo en los Centros de Justicia de Apatzingán, Sahuayo y Zamora, y 169.07% más cuadernos iniciados con personas detenidas en todo el estado; se ha concedido el 93% de cateos y el 91.61% de personas imputadas han sido vinculadas a proceso. Además, se ha incrementado en un 213.33% la calificación de legal detención en flagrancia y 27.45% en las vinculaciones a proceso, en todas las regiones.

Asimismo, abordó los proyectos como el Juzgado Digital que abonará a agilizar la resolución de asuntos y que se proyecta como programa piloto a partir de agosto, el nuevo Juzgado de Tarímbaro, así como el proyecto en Zamora para dividir funciones de jueces de oralidad de control y de enjuiciamiento que aporta a la conclusión más pronta de los juicios orales, además de todo el trabajo de planeación para el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Acompañado por el magistrado Miguel Ángel Moreles Vázquez, así como las magistradas Guillermina Hernández Arteaga, Elvia Higuera Pérez y Martha Magaly Vega Alfaro, integrantes de las Salas de la Región Apatzingán, y la magistrada Laura Elena Alanís García, titular de la Sala Unitaria Penal de Zamora y presidenta sustituta; Gama Coria explicó que la actividad en el nuevo Poder Judicial está guiada por el objetivo firme de concretar una justicia completa, que atienda las necesidades de todas las personas, que escuche, y que sea cercana a todos los sectores.

En ese sentido, se han tenido encuentros regionales en La Piedad, Uruapan y Zamora, así como con Colegios de Notarios, de los que ha derivado un diálogo permanente, sabedores de que desde la visión de los sectores productivos y notarios se pueden fortalecer las capacidades del Poder Judicial; se han escuchado sus inquietudes y planteamientos, de los cuales han derivado mesas de trabajo, conversatorios, capacitaciones, entre otras actividades.

Al hacer uso de la voz, personas notarias, empresarias e integrantes de la mesa ciudadana de seguridad y justicia, compartieron sus puntos de vista y experiencias al acercarse a la justicia, a la par que reconocieron al Poder Judicial por esta cercanía, diálogo y accesibilidad, dado que no existe precedente de una reunión de este tipo con el magistrado presidente, magistradas y magistrados, para aterrizar acciones en beneficio de la actividad profesional y la ciudadanía.

Así, se emitió la propuesta de un conversatorio con personas juzgadoras para atender temas específicos de diversas materias como desplazamiento forzado, impuestos, lavado de dinero, sistema de justicia penal para adolescentes y derechos humanos.

El Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso de apertura con la sociedad, de escuchar a todos los sectores e impartir una justicia pronta, eficiente e imparcial.