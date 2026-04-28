Morelia, Michoacán, 28 de abril de 2026.- Una jueza laboral en Morelia resolvió a favor de una trabajadora que denunció acoso, violencia y malas condiciones en su empleo.

Durante el juicio se acreditó que enfrentó un ambiente laboral hostil, cambios injustificados en sus funciones, jornadas sin pago de horas extra y situaciones de acoso, incluyendo conductas de carácter sexual que no fueron atendidas por la empresa.

La autoridad judicial determinó que estas condiciones justificaron que la trabajadora terminara la relación laboral sin responsabilidad para ella, y ordenó a la empresa pagar más de 158 mil pesos por indemnización y prestaciones.

Además, se instruyó a la empresa a implementar que todo el personal reciba capacitación en materia de igualdad, no discriminación y violencia de género, dentro del horario laboral, y se dio vista a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Esta decisión refuerza que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno, libre de violencia y acoso.

Con resoluciones como esta, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la protección de los derechos laborales y la erradicación de cualquier forma de violencia en los espacios de trabajo, sentando precedentes que impulsan entornos más justos, seguros e igualitarios para todas las personas.