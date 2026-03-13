RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Morelia, Mich.- 13 de marzo de 2026.- Como parte de las acciones para combatir los

delitos contra la salud, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de

la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, ejecutó tres

órdenes de cateo en distintos puntos de Morelia, donde fueron aseguradas 788.82 dosis

de narcótico con características de metanfetamina y marihuana.

El primer cateo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Manuel Villalongín, en

Infonavit Girasoles, donde personal ministerial aseguró 252.5 dosis de metanfetamina

(cristal) y 9.34 dosis de marihuana, contenidas en diversas bolsas de plástico.

Posteriormente, en un domicilio de la calle Mariano Hidalgo, colonia Agustín Arriaga

Rivera, agentes investigadores localizaron 212.5 dosis de metanfetamina, distribuidas

en dos bolsas de plástico con sustancia granulosa cristalina.

El tercer cateo tuvo lugar en la calle Manantiales de Tzindurio, colonia Infonavit Los

Manantiales, donde fueron aseguradas 312.5 dosis de metanfetamina y 1.98 dosis de

marihuana.

Las órdenes de cateo fueron otorgadas por un Juez de Control, tras la presentación de

datos de prueba por parte de la Fiscalía. Los indicios quedaron a disposición del

Ministerio Público que continuará con las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, la FGE refrenda su compromiso de continuar con las

investigaciones para combatir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad en la entidad.