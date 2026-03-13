RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Buenavista, Mich.- 13 de marzo de 2026.- Un joven resultó lesionado por proyectil de

arma de fuego luego de un presunto intento de privación de la libertad registrado en la

localidad 18 de Marzo, en el municipio de Buenavista.

De acuerdo con información de fuentes policiales, el hecho fue reportado al número de

emergencias 911, donde se alertó sobre una persona herida por arma de fuego que se

encontraba consciente sobre la carretera Buenavista-Tepalcatepec.

Elementos de la Policía localizaron al lesionado sobre la calle Lázaro Cárdenas de la

citada comunidad, donde ya era atendido por los paramédicos de Protección Civil.

El hombre presentaba heridas por arma de fuego en el maxilar izquierdo, así como una

lesión en el hombro izquierdo, por lo que fue trasladado al Hospital Rural del IMSS de

Buenavista Tomatlán para recibir atención médica.

Durante las diligencias realizadas en el lugar del ataque, el personal investigador

localizó dos cartuchos percutidos calibre .40, los cuales fueron asegurados como

indicios.

Posteriormente, el lesionado fue identificado como Daniel R, de 24 años de edad,

originario de Tlaquepaque, Jalisco.

El joven relató que al encontrarse en dicha localidad arribó una camioneta tipo pickup

color rojo, de la cual descendió un sujeto que le exigió subir al vehículo. Al negarse,

forcejearon y el agresor sacó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones, tras lo

cual cayó al suelo y el atacante huyó.