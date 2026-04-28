Morelia, Mich.- Martes 28 de marzo de 2026.- Un cable de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue reventado y provocó un cortocircuito, hecho que sucedió sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en Morelia. De manera extraoficial, se informó que presuntamente un vehículo de grandes dimensiones se atoró con el cable y ocasionó el incidente.

Lo anterior se registró durante la mañana de este martes, a la altura de la colonia Chapultepec Sur, frente a la Universidad Montrer, y fue reportado por varios ciudadanos al número de emergencias. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.

Al lugar arribaron patrulleros municipales, quienes cerraron temporalmente la vialidad y desviaron los automotores por rutas alternas. Los uniformados solicitaron la intervención de trabajadores de la CFE, a fin de realizar las acciones correspondientes.



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