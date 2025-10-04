Huetamo, Mich.- 4 de octubre de 2025.– La mañana de este sábado un tráiler que transportaba una asfaltadora, quedó “empuentado” a punto de volcar, sobre la carretera Huetamo – Zitácuaro, lo que obligo al cierre total de la importante vialidad que conecta a la Tierra Caliente con el Oriente de Michoacán.

El hecho de tránsito tuvo lugar a la altura de la curva conocida como “La Cuesta del Mango”, donde debido al exceso de dimensiones la parte trasera del remolque acabó por fuera de la carpeta asfáltica y la cabina terminó sin tracción en el carril opuesto al que circulaba.

La unidad siniestrada corresponde a un tráiler Kenworth T680 de color negro, que remolcaba una Planta de Asfalto ADM SPL110.

Al sitio se trasladaron oficiales de Vialidad y socorristas, quienes confirmaron que no había personas heridas, por lo que los uniformados abanderaron el área y solicitaron grúas industriales.

Las maniobras para retirar el pesado vehículo se han extendido por mas de 6 horas, se espera que al concluir los trabajos por parte del personal de las grúas la circulación finalmente sea reestablecida.

RED 113