Morelia, Michoacán; a 03 de octubre de 2025.- Con el firme compromiso de apoyar a la innovación y al talento local, el Gobierno de Morelia, a través del Colegio de Morelia, lanzó la convocatoria para participar en “Espacio Emprende”, actividad que forma parte de la segunda edición de Morelia Lab.

El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha señalado que una de las prioridades de su administración es respaldar iniciativas que fortalezcan el desarrollo educativo, económico y tecnológico de la ciudad, además de impulsar propuestas que mejoren la atención ciudadana mediante herramientas digitales.

“La invitación que estamos haciendo es para que los participantes presenten su proyecto ante destacados empresarios locales, conocidos como tiburones, interesados en apoyar propuestas innovadoras”, destacó Iván Fernando Barrales Alcántara, director general del Colegio de Morelia

La convocatoria contempla dos categorías: Retos Gobierno Digital, orientada al diseño de soluciones para optimizar la atención ciudadana; y Proyecto Abierto, que abarca diversas propuestas de emprendimiento. El evento se realizará el jueves 16 de octubre, a las 11:00 horas, en el marco de las actividades de Morelia Lab.

Los interesados pueden registrarse en la página oficial del Colegio de Morelia: https://colegiodemorelia.gob.mx, en el apartado Morelia Lab, donde deberán seleccionar la convocatoria Espacio Emprende, elegir la categoría de su interés, revisar los retos disponibles y completar el formulario de inscripción.

Finalmente, Barrales Alcántara subrayó que los proyectos que resulten atractivos para los inversionistas podrán recibir financiamiento, desarrollarse con apoyo empresarial o incluso abrir la puerta a la contratación de sus creadores, generando así oportunidades reales de crecimiento e innovación para Morelia.