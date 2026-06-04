Morelia, Michoacán; 04 de junio de 2026.- Personal del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) atendió un problema severo de taponamiento en la esquina de las calles Tepozán y Salvador Espinoza, en la colonia Primo Tapia Poniente, derivado de las lluvias registradas en días recientes.

Al respecto, el director general, Adolfo Torres Ramírez, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar residuos a la vía pública y a la infraestructura sanitaria, ya que estos materiales terminan obstruyendo la red de drenaje.

Señaló que este tipo de incidencias son recurrentes, especialmente en zonas donde se instalan mercados sobre ruedas, llegando a atenderse hasta cuatro reportes diarios por taponamientos ocasionados por basura.

Durante los trabajos se realizó el desazolve de la red general de drenaje, de donde se extrajo una importante cantidad de basura acumulada que impedía el flujo adecuado de las aguas residuales.

Asimismo, se reacomodó un brocal que había sido desplazado y se programó la rehabilitación de una sección de concreto de la vialidad afectada por esta situación.

El gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene una atención permanente a las necesidades de las y los morelianos mediante acciones preventivas y correctivas que contribuyen al bien común.