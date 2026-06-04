Morelia, Mich., 4 de junio de 2026.-A manera de reconocimiento a quienes se encargan de salvaguardar la procuración y administración de justicia en Michoacán, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, planteó que se establezca en el Calendario Cívico Oficial el 10 de diciembre como el Día del Asesor Jurídico Victimal.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el congresista presentó una propuesta de acuerdo para que esta fecha se tome en cuenta en el marco de la conmemoración de la publicación de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán; con el objetivo de pasar de la invisibilidad al reconocimiento de las y los profesionales al servicio del interés jurídico de las víctimas.

“Para las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán resulta de vital importancia el redignificar la figura de asesor jurídico victimal, ya que en la actualidad el calendario cívico oficial del estado de Michoacán ha reconocido: el día del al abogado el 12 de julio, el día del defensor público el 5 de marzo y el día del ministerio publico el 22 de octubre”, señaló el líder parlamentario del PT.

Asimismo, sustentó que el abogado victimal desempeña una función esencial en el sistema de justicia penal acusatorio, al brindar asesoría jurídica integral, acompañamiento procesal y defensa activa de los derechos de las personas afectadas por la comisión de un delito o por violaciones a derechos humanos.

Y agregó que, la salvaguarda de una procuración y administración de justicia virtuosa en Michoacán y en México se logra generando el correcto equilibrio de lo que se denomina ene el argot jurídico como la Trilogía Procesal en que reposa el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y en el cual la figura del Asesor Jurídico Victimal tiene un rol esencial, sin menos cabo de las autoridades que conforman nuestro sistema de justicia.

Indicó que la labor de quienes fungen como asesores jurídicos victímales resulta tan noble como titánica puesto que su principal contribución radica en equilibrar el proceso penal al velar por garantizar que las personas en condición de víctima no queden en estado de indefensión. Por esa razón, es que las y los diputados petistas de Michoacán, proponemos que cada 10 de diciembre se establezca en el Calendario Cívico Oficial como el Día del Asesor Jurídico Victimal.

“Esta declaratoria no es un acto meramente simbólico; es un paso hacia la homologación y profesionalización. Al oficializar su día, se mandata a las instituciones a realizar jornadas de actualización, foros de derechos humanos y reconocimientos al mérito jurídico victimal, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la carrera de estos servidores públicos”, concluyó Reyes Galindo.