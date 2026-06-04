Morelia, Michoacán, 4 de junio de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, destacó que la transformación también se construye desde el territorio, con acciones que fortalecen directamente a las escuelas y mejoran las condiciones de aprendizaje en las zonas donde más se necesita. En ese contexto, informó sobre la entrega de materiales, equipamiento e insumos para planteles en beneficio de cerca de 40 mil estudiantes de Tierra Caliente.

La entrega regional contempló a los 11 municipios que integran la región de Apatzingán, lo que benefició a casi 600 escuelas. Esto se traduce en miles de niñas, niños y jóvenes que contarán con mejores condiciones para desarrollar sus actividades escolares. Los municipios beneficiados son: Coalcomán, Apatzingán, Chinicuila, Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla, Tumbiscatío, Churumuco, La Huacana, Múgica y Parácuaro.

La funcionaria señaló que llevar materiales e insumos directamente a las escuelas permite reducir brechas históricas de desigualdad y responder a necesidades concretas de las comunidades educativas. Explicó que esta dotación contribuye a generar espacios más seguros, dignos y adecuados para que docentes y estudiantes desarrollen sus actividades en mejores condiciones.

La titular de la SEE destacó que esta visión forma parte del trabajo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y se fortalece con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. “Cada material, cada insumo y cada mejora representan un compromiso con nuestras niñas, niños y jóvenes, así como la confianza en que el presente y el futuro de Michoacán están en las aulas”.