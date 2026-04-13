Uruapan, Mich.- 13 de abril de 2026.- Delincuentes robaron instrumentos musicales y objetos personales de miembros de una banda tradicional purhépecha mientras realizaba una presentación en el Centro de la ciudad en el marco del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos.

A través de sus redes sociales, la Orquesta Tradicional Purhépecha Nueva Eréndira dio a conocer que entre las 16:00 y 22:00 horas del domingo, delincuentes abrieron a la fuerza una camioneta de su propiedad que tenían estacionada sobre la calle Isaac Arriaga, esquina con Aquiles Serdán y se apoderaron de los objetos de valor.

“Además de los daños a nuestro vehículo, lo más doloroso es que se llevaron el patrimonio y objetos personales de nuestros niños: piezas de instrumentos, (como boquillas), una trompeta Yamaha, un clarinete Yamaha y un asiento-bocina color negro con gris”.

“Penosamente, para quien los tomó son solo objetos, pero para nuestros jóvenes son su herramienta de trabajo y resultado de su esfuerzo e ilusión. ¡Ayúdanos a que no se queden en silencio!”, se puede leer en la publicación.

Los afectados solicitaron el apoyo de la ciudadanía para recuperar los objetos mencionados, en caso de que los vean en empeño o venta ya que son sus herramientas de trabajo.

AGENCIA RED 113