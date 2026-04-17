Uruapan, Michoacán, 17 de abril de 2026.- La puesta en marcha del teleférico de Uruapan transformará la calidad del aire en el municipio. Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), destacó que se estima una reducción del 50 por ciento en la emisión de gases de efecto invernadero durante su primer año, gracias a la significativa disminución de la carga vehicular en la zona.

Previo a su apertura oficial, programada para mañana, el secretario subrayó que este nuevo sistema de transporte mejorará la pureza del aire en la región al sustituir vehículos que dependen de combustibles fósiles por un sistema 100 por ciento eléctrico. Esto eliminará fuentes directas de contaminación, garantizando un entorno más limpio y saludable para la Perla del Cupatitzio.

Asimismo, indicó que el proyecto reducirá indirectamente las emisiones contaminantes al descongestionar las vialidades, disminuyendo la concentración de vehículos en las calles de Uruapan.

“Mientras que el parque vehicular convencional emite precursores como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y material particulado, el teleférico garantizará un trayecto con cero emisiones directas; y permitirá desplazar un alto volumen de pasajeros, logrando una disminución considerable de autos en circulación”, sostuvo el titular de la Secma.

Méndez López reiteró que el teleférico de Uruapan no quema combustibles fósiles y usa electricidad producida en el estado, a través de fuentes renovables, por lo que no solo es un proyecto de transporte público, sino una estrategia de saneamiento ambiental.