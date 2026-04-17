Tumbiscatío, Mich., 17 de abril de 2026.- El ex presidente municipal de Tumbiscatío, Juan Manuel Magaña Arreola, fue localizado sin vida la tarde de este viernes en un camino de terracería en la localidad Cerro del Picacho, en un predio conocido como “La Residencia”, con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con información recabada por este medio, el cuerpo del también ganadero, de 45 años de edad, fue encontrado tirado en el terreno y presentaba impactos de bala. Magaña Arreola gobernó el municipio de 2018 a 2021 por la coalición PRD-PAN-MC.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Civil, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

En el sitio, peritos criminalistas aseguraron al menos cuatro casquillos percutidos, dos calibre 9 milímetros y dos calibre .38 Súper, los cuales fueron embalados como parte de la investigación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Lázaro Cárdenas para la práctica de los estudios respectivos. La Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

AGENCIA RED 113