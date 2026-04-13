Morelia, Michoacán; 13 de abril de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita a la ciudadanía a la Extensión de la Semana del Cine, iniciativa impulsada por el Gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar, que se llevará a cabo del 13 al 16 de abril con un programa dedicado a la exhibición de producciones realizadas por talento local.

La secretaria de Cultura municipal, Fátima Chávez Alcaraz, explicó que esta actividad, coordinada por la Comisión Fílmica de Morelia, surge como continuidad de la Semana del Cine desarrollada durante el mes de marzo, con el propósito de ampliar los espacios de exhibición para las y los creadores audiovisuales locales.

“El objetivo es generar espacios de exhibición y diálogo que permitan visibilizar el trabajo de realizadores y realizadoras locales, fortaleciendo la comunidad cinematográfica de la ciudad”, señaló Chávez Alcaraz.

Las proyecciones se llevarán a cabo en Espacio Solaris, ubicado en avenida Madero Poniente número 394, planta alta, en el Centro Histórico, donde a lo largo de cuatro días se presentarán cortometrajes y mediometrajes filmados en Morelia, agrupados en distintos programas por jornada.

La titular de SeCultura destacó que este tipo de iniciativas permiten acercar a la ciudadanía a las propuestas audiovisuales locales y consolidar espacios de encuentro entre creadores y público, reforzando el compromiso institucional con el impulso al cine hecho en la ciudad.

Las funciones se realizarán del lunes 13 al jueves 16 de abril, a las 17:30 horas, con un programa distinto cada día. La entrada será libre para el público interesado.

La programación completa se encuentra en las redes sociales de la Comisión Fílmica de Morelia y en la Secretaría de Cultura de Morelia.

Con esta extensión, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de seguir impulsando el talento local y ampliar las plataformas de exhibición para las y los creadores audiovisuales.