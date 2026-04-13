Uruapan, Michoacán, 13 de abril de 2026.- El teleférico de Uruapan se proyecta también como una nueva experiencia turística que permitirá a visitantes, turistas y locales admirar desde las alturas la belleza natural del emblemático Parque Nacional, reconocido por resguardar el nacimiento del río Cupatitzio, así como por su abundante vegetación, senderos y caídas de agua.

Este atractivo brindará una vista privilegiada de uno de los espacios naturales más representativos del estado y del país, fortaleciendo la oferta turística de la región a través del recorrido de 8.4 kilómetros en sus modernas cabinas, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La experiencia de viaje se enriquecerá con la riqueza gastronómica local, considerada una de las más representativas de Michoacán y que incluso podrán encontrar en la estación Mercado Poniente, donde los visitantes pueden encontrar y degustar platillos tradicionales de la región.

Gracias a esta conexión, el teleférico no solo facilita el traslado, sino que integra de manera orgánica el sabor y la tradición uruapense, permitiendo a locales y turistas disfrutar de un patrimonio vivo que define la identidad cultural del estado.

El encargado de la política turística de “el alma de México” destacó que esta nueva opción de transporte, será una opción accesible para que más personas disfruten de este atractivo que entregará vistas únicas y el cual atraerá la atención de turistas y visitantes.

Con ello y desde la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Uruapan continúa consolidándose como un destino que integra naturaleza, cultura y experiencias únicas para todos los públicos.