Reporte estrategos

Crónica de una crisis anunciada

Por M.M

1. Las crisis políticas en los Estados registran factores de causa internos y externos, pero en buena medida, el origen de la afectación tiene como detonante las contradicciones intestinas del poder, donde se exhiben las omisiones institucionales, el déficit de prevención de riesgos, la ausencia de control de daños, los compromisos pactados, la complicidad velada, la ley con miramiento, la inexperiencia funcional o la falta de cálculo político, disponiendo punto crítico a la estabilidad del proyecto nacional. Sin duda, la lógica de tensión demanda pensamiento estratégico para mantener el equilibrio político y garantizar la ruta de futuro y desarrollo del país.

2. El presidente Trump desde enero 2025 firmó la orden ejecutiva de designar a los cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), lo cual centró, entre otras, al cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CNJG) como peligro para la seguridad de los EU. La presión política y económica del gobierno estadounidense hacia el gobierno mexicano, generó condiciones para una agenda bilateral de seguridad con prioridad nacional, fortaleciendo la investigación de inteligencia, los operativos contra el crimen organizado, la entrega de 92 capos a la autoridad del norte, reduciendo la presión con Washington. Sin embargo, el desgaste de Trump con 37% de aprobación (NBC News Decision Desk) ante la inflación, la impunidad migratoria del ICE y el fracaso de la guerra contra Irán, reactiva el foco de seguridad hacia México rumbo a las elecciones intermedias para no perder el Congreso.

3. El gobernador Rubén Rocha Moya, con visa cancelada desde el año pasado, ha tenido historial de referencias públicas de vinculación con el crimen organizado, donde el Departamento de Justicia de los EU solicita la detención provisional con fines de extradición, presentando evidencia suficiente (causa probable) para que un juez mexicano considere el delito imputado basado en: a) Declaraciones de testigos (delincuentes procesados); b) Documentos y reportes de investigación; c) Órdenes judiciales. La FGR por su parte, tendrá que valorar el proceso indagatorio y pasarlo al juez para que emita el fallo conclusivo. La complejidad del caso compromete a nueve funcionarios estatales.

4. MORENA exige transformarse para mantener la apuesta de transformación. El caso del gobernador de Sinaloa es un golpe profundo a la 4T. Los riesgos económicos y políticos heredados, la implosión del poder en Morena, la fragmentación de liderazgos partidistas, el desempeño cuestionado de algunos gobernadores y la situación crítica del país en materia de seguridad, economía y corrupción, ponen en la mira la confianza pública rumbo a las elecciones del 2027. El Consejo Nacional programado para el 3 de mayo, donde se hará el cambio de dirigencia será el termómetro de la balanza para lo que viene. La crisis enfrentada mandará un mensaje previsible por la defensa de la soberanía, de respaldo y unidad política, (Rocha no está solo), pero también marcará el punto de inflexión y alerta para otros gobernantes y actores políticos en miras de riesgo. La ruta política de MORENA demanda ajustes radicales de camino.

5. Presidencia de la República enfrenta una crisis política, compleja e inédita en la historia reciente, donde el poder de Washington ha puesto en jaque la vulnerabilidad de la IV Transformación y porvenir bilateral. El embajador Ronald Johnson, declaró en su visita reciente a Sinaloa, que “ninguna empresa comprometerá sus recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional. La inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”. La presidenta Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo”, señaló sobre el caso Rocha Moya, que se debe garantizar la “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, obligando a actuar como jefa de Estado o como líder de un movimiento partidista. La decisión es compleja y exige valentía e inteligencia política, pues avizora transitar por un camino minado. La encrucijada de futuro, que ya comenzó, pone en la balanza nacional de la expectativa ¿si el águila se comerá a la serpiente, o perderá la batalla ante el desafío?