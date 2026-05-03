La noche de este sábado se registró un incendio de casa habitación, en la colonia Las Margaritas de la ciudad de Morelia, sin que se reportaran personas heridas.

Algunos vecinos de la calle gardenias detectaron humo negro y llamas que emanaban de una de las viviendas, por lo que soliticitaron ayuda al servicio de emergencias.

De inmediato se movilizaron los Bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, mismos que una vez en el lugar realizaron el combate del fuego hasta sofocarlo.

La quemazón aparentemente comenzó en el area habilitada como patio de servicio y rápidamente consumió ropa, herramienta y algunos muebles, sin embargo la pronta intervención de los vulcanos impidió que el siniestro se extendiera.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, sin embargo, los rescatistas sugirieron revisar las instalaciones eléctricas y de gas, ante el incremento de este tipo de incidentes durante la presente temporada.

AGENCIA RED 113