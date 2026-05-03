Tzitzio, Michoacán, 3 de mayo de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindaron apoyo operativo durante la ejecución de dos órdenes de cateo realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la localidad de Tafetán.

Como resultado de la acción interinstitucional, fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron 19 envoltorios con una sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina, cartuchos calibre .380, un cargador para arma corta, así como aretes para marcaje de ganado.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a efecto de realizar las diligencias que marca la ley y continuar con las investigaciones correspondientes.

La SSP refrenda su compromiso de brindar apoyo operativo en acciones coordinadas para el combate a los delitos y la preservación del orden público.