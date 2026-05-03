Pátzcuaro, Michoacán, 3 de mayo de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, destacó que el ejercicio libre y responsable del periodismo es un pilar fundamental para la vida democrática, al permitir una sociedad informada, participativa y consciente.

El edil subrayó que su gobierno mantiene una relación de respeto, apertura y diálogo permanente con los medios de comunicación, reconociendo su papel como aliados en la construcción de una agenda pública cercana a la gente y orientada al desarrollo del municipio.

Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo las condiciones para una prensa libre y cercana a la ciudadanía, entendiendo que la información oportuna y veraz es clave para consolidar la confianza y avanzar en la transformación de Pátzcuaro.