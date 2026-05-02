Morelia, Michoacán; 2 de mayo de 2026.- En una acción coordinada para reforzar la seguridad regional, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, encabezó un operativo conjunto con Policía Morelia, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Guardia Civil y la Policía Municipal de Chucándiro, llevado a cabo en este último municipio mencionado.

El despliegue contempló recorridos de vigilancia en todos los caminos rurales que conectan Chucándiro con Morelia, con el objetivo de inhibir delitos y no permitir que los objetivos delincuenciales se apoderen de la zona.

Derivado de esta acción operativa, las corporaciones lograron recuperar una camioneta con reporte de robo, en una de las brechas de la zona. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

El titular de la SSPC, Pablo Alarcón Olmedo, señaló que se seguirá fortaleciendo la presencia interinstitucional en puntos estratégicos, brechas y caminos que comunican a Morelia con municipios vecinos.

Con estas acciones, Policía Morelia reafirma su compromiso con todas las zonas rurales del municipio y con las zonas limítrofes con otros municipios, priorizando la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la tranquilidad de la población.