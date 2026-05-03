Villa Jiménez, Michoacán, mayo del 2026.- En el marco de la conmemoración por el 105 aniversario de la elevación a municipio de Villa Jiménez, el diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, acudió como invitado especial a los festejos organizados por el Ayuntamiento, como la entrega de la presea “Mariano Jiménez” la cual se le otorga a ciudadanos destacados.

Durante su intervención, el legislador agradeció la invitación de la presidenta municipal, Claudia Griselle Sanhua Pérez, así como de las autoridades locales, destacando la importancia de ser parte de una celebración que honra la historia, identidad y desarrollo de este municipio michoacano.

Asimismo, se reconoció a ciudadanos destacados de Villa Jiménez por su trayectoria y aportaciones a la comunidad, entre ellos la señora Tere González, por su labor solidaria en momentos difíciles para las familias, así como al padre Antonio García, por su contribución social y su papel en la construcción de la paz en la región.

El legislador resaltó que Villa Jiménez es un municipio con profundas tradiciones, cultura y una población trabajadora que ha sabido salir adelante a lo largo de los años, consolidándose como un referente en distintas actividades como el comercio, el deporte y el emprendimiento.

Finalmente, reiteró su felicitación a las y los habitantes del municipio por este 105 aniversario, reconociendo el esfuerzo de la administración municipal para continuar impulsando el desarrollo y mantener en alto el nombre de Villa Jiménez.