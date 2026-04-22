Copándaro de Galeana, Mich.- Miércoles 22 de abril de 2026.- Alrededor de las 11:00 horas de este miércoles se reportó un enfrentamiento entre sujetos armados en la región de Copándaro de Galeana, hecho que movilizó a las corporaciones policiales.

Fuentes allegadas al tema informaron que lo anterior tuvo lugar en las cercanías de la comunidad de Rosa de Castilla, sitio donde se presentaron varios patrulleros de la Guardia Civil (GC) para restablecer la seguridad y el orden, quienes únicamente localizaron un auto Mazda azul, el cual estaba abandonado y tenía varios impactos de bala.

La mencionada unidad fue decimisada y puesta a disposición de la autoridad competente, la cual se espera que emprenda las diligencias correspondientes del caso. Por fortuna la comentada contienda no dejó muertos ni heridos.



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