Morelia, Mich.- Miércoles 22 de abril de 2026.- Una motorepartidora resultó lesionada tras ser impactada por un camión de pasajeros sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, frente a la Calzada La Huerta, en la ciudad de Morelia.

Fuentes policiales y de rescate informaron que el incidente se registró la tarde de este miércoles, a la altura del Obelisco a Lázaro Cárdenas, y fue reportado por varias personas al número de emergencias.

Minutos después arribaron paramédicos de Ambumed, quienes atendieron a la motorista y la canalizaron a un hospital para su valoración médica. Asimismo, agentes municipales de vialidad se encargaron del peritaje correspondiente para definir responsabilidades.

RED 113