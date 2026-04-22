Morelia, Mich., 22 de abril de 2026.-“Con la unificación a nivel federal del decreto en materia de Feminicidio, pasamos de ser observadores silenciosos a defensores de la justicia y de la esperanza de todas las mujeres mexicanas. Por ello, desde el Congreso de Michoacán, emití mi voto a favor de la minuta que reforma el artículo 73 de la Constitución Federal, para facultar al Congreso de la Unión a que expida una legislación única en el país contra el feminicidio”, expresó Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo.

Tras haber emitido su voto a favor de este decreto, el líder de la bancada del PT, destacó que al unificar esta ley, se salvaguarda la integridad y se cuida la vida de las mujeres, “no es solo un deber o un mandato legal, sino nuestro compromiso más sagrado con el corazón de todo México: las mujeres”, acotó.

Con esta decisión, el Congreso de Michoacán, se convierte en el noveno estado en aprobar esta reforma constitucional, que tiene el objetivo modificar la Constitución y expedir la Ley General en Materia de Feminicidio, misma que fue propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, Reyes Galindo, recordó que esta modificación constitucional se realiza ante la ausencia de una unificación penal para el delito de feminicidio en todo el país, situación que ha entorpecido la impartición de justicia y la seguridad de las mujeres; además ha generado impunidad y debilidad del sistema, derivado de que cada estado investigaba y sancionada de manera distinta.

“No había coordinación para sancionar este delito en todo em país y se producía desigualdad en los criterios de investigación, lo que dificultaba el acceso efectivo a la reparación del daño y un castigo adecuado. Con esta homologación, buscamos cumplir que la protección de las mujeres sea inmediata, efectiva y sin retrocesos”, concluyó el legislador.