Morelia, Mich.- Miércoles 3 de junio de 2026.- Tras el reporte de un presunto enfrentamiento entre civiles en la población de Uruapilla, elementos de la Policía Morelia, Guardia Civil (GC) y Guardia Nacional (GN) se movilizaron al sitio. Durante el trayecto localizaron a un hombre herido en una gasolinera y, posteriormente, en la citada comunidad encontraron a otro lesionado, así como dos vehículos presuntamente relacionados con los hechos, informaron fuentes allegadas al tema.

Lo anterior se registró la noche de este miércoles. El primer herido fue localizado en una estación de combustible Mobil ubicada en el kilómetro 5.7 de la carretera Morelia-Pátzcuaro, en la zona de la Tenencia Morelos.

En el lugar, los uniformados y paramédicos brindaron los primeros auxilios al afectado, quien fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. La identidad del paciente no fue revelada por los oficiales.

Minutos después, los agentes encontraron al segundo lesionado, identificado como Tomás Jonathan, de 20 años de edad, quien se estaba dentro de un automóvil Hyundai i10 color rojo, estacionado en la comunidad de Uruapilla, en las cercanías del fraccionamiento Arko San Pedro. Los patrulleros, apoyados por rescatistas, lo auxiliaron y lo llevaron a un nosocomio.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no han proporcionado mayores detalles sobre lo ocurrido. Se espera que las instancias competentes emprendan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso.